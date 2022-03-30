الاختصارات.. «فيسبوك ماسنجر» يكشف عن مميزات جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمنصة يمكن لمستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظامى أندرويد وآى أو إس iOS وAndroid الآن إصدار أوامر فى نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة، كما يمكن أيضا إرسال صور GIF ورموز ASCII على فيسبوك ماسنجر.

ومن ضمن المميزات يمكن للمستخدمين الآن كتابة "@ الجميع" لإرسال إشعار إلى جميع المستخدمين فى الدردشة، يمكن استخدام الأمر لجذب انتباه أعضاء المجموعة إلى رسالة تطرح سؤالا، أو كتذكير لرسالة قديمة.

ويمكن للمستخدمين أيضا استخدام الاختصارات على ماسنجر لإرسال رسائل إلى مستخدم أو مجموعة دون إخطارهم، باستخدام الأمر / silent.. ولن تقوم الرسائل المرسلة باستخدام هذا الأمر بإخطار المستخدم بالرسالة، الأمر الذى قد يكون مفيدا عند مراسلة الأصدقاء فى مناطق زمنية مختلفة دون إزعاجهم.