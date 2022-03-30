«آبل» توقف إصلاح هواتف آيفون المبلغ بفقدانها

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع التقنى فإن القرار جاء وفقا لمذكرة داخلية فى الشركة، وتطلب آبل الآن من فنيى الإصلاح حرمان المستخدمين من الإصلاح إذا تم إخطارهم بفقدان الهاتف فى MobileGenius أو أنظمة GSX التى يستخدمها القائمون على الإصلاح لخدمة العملاء.
سجل الجهاز GSMA هو قاعدة بيانات للأرقام التسلسلية للجهاز مع معلومات حول حالة كل جهاز، على سبيل المثال، إذا أبلغ شخص ما عن سرقة هاتفه إلى جهات إنفاذ القانون، فيجوز للسلطات وضع علامة على الجهاز من خلال GSMA، ما يمكن أن يساعد مقدمى الإصلاح فى تحديد الجهاز على أنه مفقود إذا وصل إلى متجرهم.
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