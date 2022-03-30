جوجل تطرح ميزة جديدة لحجز مواعيد الأطباء

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الخاصية الجديدة تعد فى مراحلها الأولى، وبالرغم من ذلك فإن جوجل تعتزم إطلاقها فى الولايات المتحدة بالاعتماد على عدد معين من موفرى الخدمات الصحية فى البداية، وفقا لما جاء فى "البيان".
وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع عدد من الشركات التى منها "مينت كلينك"، لأجل تقديم خدمة حجز المواعيد لدى الأطباء.
وسيتيح محرك البحث للمستخدمين من خلال الخاصية الجديدة الوصول إلى التوقيتات المتاحة لدى الأطباء للاختيار من بينها.
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