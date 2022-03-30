أحمد يونس يروج لـ «صباحك ومطرحك»: عالم الروقان والانشكاح والمزيكا

جدة - نرمين السيد - ومع بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، قال أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "عالم صباحك ومطرحك فى انتظارك الساعة 7 صباحا على الراديو 9090 حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "كل ميكس رمضانى أجمد من التانى يا يونس يا عالمى"، "فى عظمة حصلت وبتحصل وهتحصل كل يوم فى برنامج صباحك ومطرحك مع أحمد يونس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.