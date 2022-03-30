شاومى تطلق 3 هواتف ذكية جديدة.. اعرف مواصفاتها المدهشة

جدة - نرمين السيد - تأتى هواتف ريدمى الثلاثة التى تم إطلاقها حديثًا بمعالجات ميدياتك 5G، كما يأتى كل من "Redmi Note 11S" و"Redmi 10 5G" مزودًا ببطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، بينما يتضمن "Redmi Note 11 Pro Plus" بسعة بطارية أصغر قليلاً حيث تبلغ 4500 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع.

مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus

أطلقت شركة "شاومى" نفس الطراز الصينى من "Redmi Note 11 Pro Plus" فى السوق العالمية، وزودته بشاشة "أموليد" مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز ودقة FHD +.

الهاتف مدعوم من MediaTek's Dimensity 920 SoC المقترن بذاكرة الوصول العشوائى التى تصل إلى 8 جيجا بايت و256 جيجا بايت للتخزين الداخلى، كما زودته الشركة ببطارية 4500 مللى أمبير مع دعم تقنية 120W HyperCharge، والتى تقول الشركة الصينية إنها تشحن الهاتف بالكامل فى 15 دقيقة فقط.

وفيما يخص الكاميرا، يشتمل الهاتف على مستشعر أساسى بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب مستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

مواصفات Redmi Note 11S

هاتف "Redmi Note 11S 5G" هو فى الأساس نسخة معدلة من "Poco M4 Pro 5G"، إنه يوفر شاشة "IPS LCD" بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، و"Dimensity 810 SoC"، والكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللى أمبير مع دعم لشحن 33 وات، وأكثر من ذلك.

يأتى الهاتف بثلاثة ألوان وهى الأسود والأزرق والسماوى.

مواصفات Redmi 10 5G

"Redmi 10 5G" مشابه تمامًا لهاتف "Redmi Note 11E" الذى تم إطلاقه فى وقت سابق من هذا الشهر فى الصين.

يأتى الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G SoC، وشاشة "IPS LCD" مقاس 6.58 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة FHD +.

تشمل المواصفات الأخرى - نظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللى أمبير مع دعم الشحن بقوة 18 وات.