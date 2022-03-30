4 خطوات مذهلة تجذب الشخص المناسب فى حياتك

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه قد يكون السبب فى عدم جذب أو اختيار النوع المناسب من الأشخاص فى حياتنا هو افتقارنا إلى الفهم الحقيقى للذات، فبمجرد أن نعرف ما نريده فى الحياة، قد نكتشف أيضًا الأشخاص الذين سيدعموننا فى السراء والضراء.

وفى هذا الصدد، تقول نيدرا جلوفر تواب، خبيرة العلاقات، والكاتبة الأكثر مبيعًا فى "نيويورك تايمز": "أريد تغيير كلمة "جذب" عند الاختيار.. لأنه عندما ننجذب إلى شيء ما، فإننا نختاره بصرف النظر عما إذا كان مناسبًا أم لا، لذلك، يجب أن نمتلك القوة فى عملية الاختيار.. فبمجرد امتلاك هذه القوة، ستتاح لنا الفرصة لاتخاذ خيار مختلف".

وتضيف الخبيرة: "ليس عليك أن تختار أشخاصًا لا يناسبونك. هناك أشخاص فى كل مكان من حولك. فاختر الأشخاص المناسبين لك".

وأعطت نيدرا جلوفر بعض النصائح لجذب الشخص المناسب تتمثل فيما يلى:

اختر الصفات الصحية لك.

اختر الصفات التى ستريحك أيضًا على المدى الطويل.

اختر الصفات التى تخطيتها فى الماضى.

وفى المجمل، اختر شيئًا مختلفًا عما مضى.

واختتمت خبيرة العلاقات: "فى المرة القادمة، عند اختيارك شخصًا، يجب أن تضع نفسك فى المرتبة الأولى واسأل لماذا تريد هذا الشخص فى الحياة، إذا كان السبب هو الراحة أو أى غرض آخر قصير المدى، فعليك التفكير مرة أخرى وبعمق".