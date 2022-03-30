توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 30 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - برج الحمل

على المستوى المهنى، أبحث عن الراحة إذا عانيت من القلق، على المستوى العاطفى، صارح الشريك ولا تنتظر كثيرًا فتسوء الأمور.

برج الثور

مهنيًا، تطرأ عليك مسؤوليات مهمة فى العمل، عاطفيًا، قد تجمعك أمور إيجابية مع شريكك العاطفى.

برج الجوزاء

على المستوى المهنى، أنجز أعمالك ولا تتأخر، على المستوى العاطفى، تسّاهل مع الشريك فى بعض الأمور.

برج السرطان

مهنيًا، تحظى بدعم المسؤولين فى العمل، عاطفيًا، لا تنفعل، فالنتيجة ستكون سلبية.



برج الأسد

الحظ يبتسم لك على المستوى المهنى، وعلى المستوى العاطفى، عليك مصارحة الشريك دون تردد.

برج العذراء

مهنيًا تواجه بعض العقبات فى الطريق، عاطفيًا، أحذر من الغيرة فمن الممكن أن تفسد العلاقة.

برج الميزان

علاقات مزدهرة على المستوى المهنى، وعلى المستوى العاطفى، تواجه بعض التعنت من الشريك.

برج العقرب

مهنيًا، تلجأ لبعض التسويات فى العمل، عاطفيًا، أحذر الوقيعة بينك وبين الشريك.

برج القوس

على المستوى المهنى، قد تفقد السيطرة على بعض الأوضاع فى العمل، على المستوى العاطفى، تهتم برغبات الشريك.

برج الجدى

مهنيًا، قد تضطرك الظروف لبعض التغييرات الضرورية فى العمل، عاطفيًا، قد تقابل الحب فى أى مكان تذهب إليه.

برج الدلو

على المستوى المهنى، استثمارات واعدة فى العمل، على المستوى العاطفى، عبر للشريك عن مشاعرك.

برج الحوت

مهنيًا، نجاحات فى العمل، عاطفيًا، حاول تهدئته الأمور مع الحبيب.