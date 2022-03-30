بنسبة 20% .. آبل تخفض إنتاج iPhone SE 2022

جدة - نرمين السيد - سعر الهاتف 429 دولار يذكر أن آبل بدأت فى إنتاج هذا الهاتف مطلع الشهر الحالى بسعر يبدأ من 429 دولار. ومن المتوقع أن تخّفض آبل إنتاج من 2 إلى 3 مليون وحدة من الهاتف وذلك مع حلول الربع الثانى من 2022.

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