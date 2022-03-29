متخصصة فى قضايا الأسرة تحذر: أكثر المشاكل تحدث فى بداية رمضان

جدة - نرمين السيد - أكدت رشا صبرى، المحامية المتخصصة فى قضايا الأسرة، أن أغلب الرجال يكونوا مدخنين وبالتالى قد يكون الصيام مرهقا بالنسبة لهم، وبالتالى قد تحدث مناوشات بين الزوجين بسبب ضغوط الصيام وقد تتفاقم المشاكل وتصل إلى حد الطلاق.





تابعت صبرى خلال حوارها إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة" أن حالات الطلاق تزداد بشكل كبير فى شهر رمضان، خاصة فى بداية الشهر الكريم وتكون بصور خلافات متعددة.

أضافت أنه أحيانا يتحمل الرجل كل شئ ولكنه لا يتحمل زوجته ويبدأ فى الخلاف منها بالمنزل ويمكن أن تحدث مشكلة بسبب كلمة واحدة أو جملة وتؤثر بشدة بسبب الحالة النفسية، مشددة على ضرورة أن يتحكم الرجل فى أعصابه بشكل أكبر منعا لتفاقم المشاكل.

من جهتها، رأت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، أن الزوجة يجب عليها أن تحتوى الخلافات الزوجية بالهدوء والصبر، كما يجب على كل طرف فى العلاقة وضع نفسه مكان الطرف الآخر لحل الخلافات بينهما.

لفتت الخبيرة إلى أن ميزانية المنزل تزداد بشكل كبير فى شهر رمضان وهو ما قد يتتسبب فى زيادة الخلافات الزوجية وذلك لأن المرأة قد تضع العبء على الرجل فى الميزانية المخصصة للشهر الكريم، وبالتالى الرجل يشعر أن عليه مسؤوليات أكبر لتلبية تلك المصاريف.

أشارت جابر إلى أنه يجب على المرأة إعطاء مساحة لزوجها فى نقطة المصارف، مع مراعاة ظروف يومه وعمله خلال شهر رمضان وعدم الزج به فى الخلافات أثناء فترة ضغوطه النفسية.