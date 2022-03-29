مرحب شهر الصوم.. تعرف على أطول أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام

جدة - نرمين السيد - أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المعظم، ويبحث الكثيرين عن عدد ساعات الصيام خلال يوم رمضان، التى تبدأ بآذان الفجر وتنتهى عند آذان المغرب، وهناك أيام يكون عدد ساعات الصيام فيها أقل من غيرها خلال الشهر الكريم.





تفاوت فى عدد ساعات الصيام خلال رمضان يذكر أن أول أيام رمضان السبت المقبل الموافق 2 أبريل، ووفقًا لبعض الحسابات الفلكية فيعد أول أيام الشهر هو أقل يوم فى عدد ساعات الصيام ما يقرب من 14 ساعة و19 دقيقة، ويعد آخر أيام الشهر، أى اليوم الثلاثين هو أطول عدد ساعات الصيام، التى تبلغ 15 ساعة و15 دقيقة تقريبًا. يذكر أن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل.

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