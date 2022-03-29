آبل تستعد لطرح آيباد برو الجديد نوفمبر القادم

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة آبل لإصدار جهاز آيباد برو الجديد وذلك خلال الفترة مابين ما بين سبتمبر ونوفمبر من العام الحالى، ويعمل هذا الجهاز بواسطة معالج M2، وذلك وفقًا لـ Power On الإخبارية.





آخر تحديث كان خلال 2018

يذكر أن آبل قدمت تحديثُا على لجهاز آيباد برو خلال عام 2018 عندما جعلت شاشة الجهاز ممتدة من الحافة إلى الحافة، وجاء هذا التحديث بعد عام من إصدار جهاز آيباد برو. ويأتى توقيت إصدار جهاز آيباد برو الجديد نظرًا لحاجة آبل لفترة تترواح من عام و4 أشهر إلى عام و6 أشهر لطرح النموذج الجديد من الجهاز.

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