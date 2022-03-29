شركة تايوانية تصمم أضخم كمامة فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونجحت شركة كبرى بـ تايوان تسمى "Mortex Healthcare Corp"، فى تصميم أضخم كمامة فى العالم، حيث يبلغ قياس الكمامة 27 قدما و3 بوصات فى 15 قدما و 9 بوصات، ويعد هو الأكبر 50 مرة من قناع الوجه القياسى، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ولجأت الشركة إلى تصميم الكمامة الضخمة بهدف زيادة الوعى بأهمية أقنعة الوجه الواقية في ظل تفشى كورونا. وكشفت الشركة عن الكمامة الضخمة فى مقرها بـ تايوان، لتصبح معلما سياحيا تعليميا تديره فى مقاطعة شانجوا.

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