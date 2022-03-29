منصة «تيك توك» تختبر ميزة سجل المشاهدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "تيك كرانش"، يبدو أن تيك توك "TikTok" قد يمنحنا أخيرًا طريقة مباشرة لتصفح قائمة تشغيل مقاطع الفيديو التى رأيناها على التطبيق. وسيظهر خيار "سجل المشاهدة" تحت عنوان "المحتوى والنشاط" فى إعدادات المنصة. ولكن لم تكشف المنصة عن أى تفاصيل إضافية حول الميزة الجديدة، ولم تحدد موعد إطلاقها رسميا.

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