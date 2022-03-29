لتجنب النكد.. طريقة التعامل مع الزوج المدخن فى رمضان

جدة - نرمين السيد - المدخنين فى رمضان

ومن المعروف أن المدخنين يعانون خلال ساعات النهار فى رمضان من أعراض انسحاب النيكوتين من أجسامهم، ما يجعلهم يمرون بحالة من العصبية وسرعة الانفعال، ما يؤثر على المحيطين بهم سواء فى العمل أو المنزل.

شجار المدخنين مع زوجاتهم فى رمضان

وتشكو النساء وقتها من غضب الزوج والبدء فى الصياح والشجار تجاه أى موقف، بالرغم من رغبتهن فى عيش أجواء رمضان بهدوء وراحة، لأن ذلك السلوك يؤثر على الجو الأسرى فى المنزل وانعكاسه سلبا على نفسية الأبناء.

كيف تتعاملى مع زوجك المدخن فى فترة الصيام؟

وهناك عدد من النصائح التى يجب على النساء اتباعها لتجنب غضب أزواجهن المدخنين خلال ساعات الصوم فى نهار رمضان، ومنها:

-مراعاة طبيعة الزوج:

كل امرأة تعرف جيدا طبيعة زوجها، والطريقة التى يفكر بها لذا لا تتحدثى معه أثناء ثورة غضبه وتجنبيه تماما فى شهر رمضان وانتظريه حين يهدأ وتحدثى معه وقتها.

-التكلم بأسلوب لطيف:

يفضل التعامل مع الزوج المدخن بأسلوب لطيف واختيار الكلمات اللبقة والمناسبة، والتعبير عن الرأى بكل احترام وشفافية، دون استفزازه أو الاستهزاء بحديثه أو تصرفاته.

-ضبط الأعصاب قدر الإمكان:

عندما يصرخ الزوج فى وجهك ويقول كلاما جارحا، يجب عليك ضبط أعصابك واستيعاب الحالة التى يمر بها لامتناعه عن التدخين لفترة طويلة، وعدم الرد عليه بأسلوب مستفز وإظهار أنك تتفهمين كلامه وستعالجين الأمر.

-مساندة الزوج:

يجب على الزوجة مساندة زوجها المدخن بالكلمات الطيبة التى تسعده دون التى تثير غضبه، وبالتالى سيحاول وقتها أن يسيطر على أعصابه.

-الحفاظ على بشاشة الوجه:

يفضل استقبال الزوج ببشاشة الوجه والابتسامة اللطيفة وإحاطة المنزل بأجواء التفاؤل والسعادة، وتجنب العبوس فى وجهه لأن ذلك الأمر يزيد من مشاعر التوتر بداخله.

-الاعتراف بالخطأ:

إنكار الزوجة لأخطائها يثير غضب الزوج، لذا عند ارتكاب خطأ لا تكابرى أو تتردى فى الاعتذار له لأن ذلك يساعد فى إذابة كل المشاكل والخلافات والتمتع بعلاقة زوجية هادئة.