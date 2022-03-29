أثناء جمع القمامة.. بريطانية تعثر على كنز

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك البريطانية التى تهوى جمع القمامة على الشواطئ، جينى فيتزجيرالد.

وتمكنت جينى من العثور على 100 قطعة نقدية قديمة وجواهر وساعة جيب وخاتم فى صندوق قديم فى أحد شواطئ بريطانيا بين منطقتى Cart Gap و Happisburgh أثناء تواجدها مع مجموعة North Norfolk Beach Cleans التى تساهم فى الحفاظ على الشواطئ نظيفة عبر البحث عن القمامة البحرية.

وقالت جينى لصحيفة "ديلى ميل": "لم أجد شيئا كهذا على الشاطئ من قبل، عادة ما أبحث عن زجاج وقذائف البحر، لذلك كان أمرا لا يصدق.. واعتقدت فى البداية أنها كانت قطعة من الأخشاب الطافية ولكن بعد ذلك رأيت الجزء العلوى منها".

وتم اكتشاف الصندوق الذى يبلغ 10 بوصات فى أسفل منحدر منخفض مخبأ خلف رصيف رملى، وساعدها زوجها جيمس، مستشار تكنولوجيا المعلومات، فى إعادة صندوقها البالغ وزنه 3 أرطال إلى المنزل فى نورويتش، كما ساعدها أطفالها فى تنظيف الرمال باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

وقالت السكرتيرة الطبية السيدة فيتزجيرالد: "وجدنا حوالى 100 قطعة نقدية، معظمها من العصر الفيكتورى وبعضها مؤرخ فى عهد جورج الثالث، لكن بعضها بدا رومانيا وكان هناك زوجان من جريش القرون الوسطى، إضافة إلى زجاجة عطر مزخرفة ومفتاح حديدى وحامل عود ثقاب فضى منقوش عليه اسم إرنست".

وبحسب جينى سيتم تسليم الصندوق إلى مجلس مقاطعة نورفولك ليتم تحديد من يستفيد منه.