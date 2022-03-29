لسه الصبح- علامات مميزة لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - واسترجعت عبير بسيونى ذكرياتها مع رمضان التى أهمها "المدفع" الذى تم إيقافه منذ 1992، حتى لا يؤثر قوته على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وقالت: "صوت المدفع اللى بنسمعه دلوقتى هو عبارة عن مؤثر صوتى".

كما اشتهر رمضان ببعض المسلسلات الكارتونية التى منها بوجى وطمطم الذى استمر حوالى 18 موسم، وقاما بتجسد الشخصيتين الفنان يونس شلبى وهالة فاخر.

وتابعت بعض العلامات التى ميزت شهر رمضان ومنها بكار، وفوزاير نيللى وشريهان التى كانت عالقة فى الأذهان على اختلاف الأعمار، بالإضافة إلى المسحراتى الذى اختفى وجوده فى العديد من المناطق عدا الأماكن الشعبية.