هونر تطرح هاتفها الجديد «Honor X9» بشاشة فائقة الدقة وبطارية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وتستعد هونر لطرح هاتفها "Honor X9" خلال الفترة القادمة فى الأسواق العالمية، والذى تخوض به المنافسة مع غيره من الهواتف لتزويده بمعالج قوى وبطارية كبيرة وشاشة فائقة الدقة. ويأتى هاتف هونر الجديد "Honor X9" بشاشة من نوع IPS LCD، وبدقة 1080 فى 2388 بيكسل، وجودة + Full HD، مع شهادة IPX2 لمقاومة الماء والغبار. ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو. ويقترن الهاتف بذاكرة الوصول العشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، كما يدعم شبكة الجيل الخامس 5G. ويحتوى هاتف هونر Honor X9 على بطارية سعة 4800 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، وفقا لموقع "Gizmochina".

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