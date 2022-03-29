مع بداية «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس: إحنا التريند الأول على مصر

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، وقال: "احنا التريند الأول على مصر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج وأعربوا عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "خلينا ننبسط مع أحمد يونس فى صباحك ومطرحك"، "اصحى وفوق أحمد يونس عامل عظمة فوق"، "يونس أجمد حد يغير مود أى حد".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.