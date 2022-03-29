إنقاذ 100 قطة من حريق بمنزل فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير صحفى بأن رجال الإطفاء فى وادى ميد هدسون عثروا على أكثر من 100 قطة داخل منزل شخص، خلال أعمال إطفاء حريق بهذا المنزل الذى يقع فى بمقاطعة أورانج بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، كان العديد من القطط فى أقفاص وتم نقلهم من قبل فريق الإطفاء إلى الخارج لتجنب النيران القاتلة والهواء السام، بينما استطاع اعدد آخر منهم الفرار من المنزل.

وتم استدعاء مأوى وودبري للحيوانات للمساعدة في حريق مروع بالمنزل، وكتب عبر "تويتر":"كانت هذه حالة اكتناز شديدة وربما كان هناك ما يقرب من 100 قطة تعيش فى هذا المنزل".

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مونرو: "تم إرسالنا إلى حريق فى مبنى فى قرية هاريمان".

وتابع: "واجهت الأطقم العديد من العقبات خلال مدة الحريق مثل ظروف الاكتناز الشديدة فى الهيكل"، واستكمل: "خلال فترة الحريق، كان رجال الإطفاء ينقذون القطط من المبنى بالإضافة إلى محاولة إخماد الحريق فى ظروف الاكتناز الشديدة".