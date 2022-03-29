«إنتل» تطلق أسرع معالج مكتبى فى العالم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تُطرح رقاقات "Intel" الجديدة للبيع على مستوى العالم اعتبارًا من 5 أبريل المقبل، فيما تذكر "إنتل" أن سعر الموصى به يبلغ 739 دولارًا.

وكشفت "إنتل" عن أن معالج "Core i9-12900KS" يوفر ما يصل إلى 5.5 جيجاهرتز ترددًا بحد أقصى، ويتم دعم سرعة المعالجة من خلال تقنيات مملوكة لشركة Intel مثل تقنية تعزيز السرعة الحرارية وتقنية "Adaptive Boost".

أسرع معالج سطح مكتب فى العالم

ومثل أى معالج آخر متطور، تقول "إنتل" إن "Core i9-12900KS" يهدف إلى توفير "تجربة اللعب المطلقة" حتى لأكثر اللاعبين شغفا.

مع "Core i9-12900KS"، تستهدف "إنتل" المتحمسين ومحبى الألعاب الذين يسعون للحصول على أكبر سرعات معالجات متوفرة فى السوق.

بالأرقام، يأتى المعالج مع 16 نواة، بما فى ذلك ثمانية نوى أداء، وأخرى فعالة، إلى جانب 24 سنًا، ويتم تعيين الأداء إلى 5.5 جيجاهرتز كحد أقصى، و 150 وات قوة أساسية للمعالج، و 30 ميجابايت من تقنية Intel Smart Cache.

شركة انتل

يدعم المعالج، الجيل الرابع والخامس من معيار "PCIe"، والرامات ذات إصدار DDR5 4800 MT / s و DDR4 3200 MT / s.

وتوضح "Intel" أن "Core i9-12900KS" متوافق مع اللوحات الأم Z690 الحالية مع أحدث نظام إدخال وإخراج أساسى "BIOS".

وتؤكد الشركة أن المعالج الجديد سيكون سيتوافر لدى تجار التجزئة فى جميع أنحاء العالم.