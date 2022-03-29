توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022: تحسن مادى وعاطفى لهؤلاء

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج

برج الحمل



على المستوى المهنى، لديك عروض لتحسين وضعك المادى، على المستوى العاطفى، تتهرب مكن مسؤولياتك تجاه شريكك العاطفى.



برج الثور



مهنيًا، لديك نوعًا من القلق فى بعض الأمور بالعمل، عاطفيًا، يحاول الشريك تحسين علاقته معك.

برج الجوزاء



على المستوى المهنى، لديك فرصة مناسبة لتحسين وضعك، وتتخذ قرارات صائبة فى الوقت المناسب، على المستوى العاطفى، حاول استغلال الظروف المحيطة لبدء علاقة جديدة.



برج السرطان



مهنيًا، قد تواجه بعض العراقيل فى العمل، عاطفيًا، تجمعك أجواء الفرحة والود مع الشريك.



برج الأسد



على المستوى المهنى، كن مستعدًا للتخلى عن بعض مكاسبك لمساندة أحد زملاء العمل، على المستوى العاطفى، مكالمة عاطفية تسعد قلبك وتعيد لك الذكريات.



برج العذراء



مهنيًا، نشاط ملحوظ فى العمل، عاطفيًا، تعيش مغامرة خاصة مع شخص جديد.



برج الميزان



على المستوى المهنى، مشاريع مهمة فى العمل، على المستوى العاطفى، حاول إتخاذ خطوات جديدة مع الشريك.



برج العقرب



مهنيًا، تجنب التصرفات المتسرعة فقد تسيء إليك، عاطفيًا، لا تجازف وحافظ على علاقتك العاطفية.



برج القوس



على المستوى المهنى، تبحث عن استقرار فى العمل، على المستوى العاطفى، مشروع عاطفى جديد فى الطريق إليك.



برج الجدى



مهنيًا، تحل مكان أحد المسؤولين فى العمل وتبلى بلاء حسنًا، عاطفيًا، أمورك مع الشريك تسير بشكل رائع.



برج الدلو



على المستوى المهنى، حيوية ونساط فى العمل، على المستوى العاطفى، لا تفكر فى علاقة عاطفية جديدة.



برج الحوت



مهنيًا، لديك اجتماعات ولقاءات غير تقيلدية، عاطفيًا، أحرص على أن تمضى وقتًا رائعًا مع الشريك.