تقارير: آبل تطلق مؤتمرها للمطوريين 6 يونيو القادم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعلن آبل عن ميعاد مؤتمرها السنوى خلال الفترة القليلة المقبلة. عروض حية للجمهور

يذكر أن آبل عقدت مؤتمرها للمطوريين العام الماضى فى 7 يونيو، ومن المتوقع أن يضم المؤتمر هذا العام عروض حية ومباشرة للجمهور، ويعد المؤتمر واحد من ضمن أهم المؤتمرات التكنولوجية التى يتم عقدها خلال العام.

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