مبتكر إمارتى يطور نظام الحريق ليساعد فى اكتشافه قبل اندلاعه

جدة - نرمين السيد -

الكشف عن الحريق قبل اندلاعه

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام "، اليوم الإثنين أن المهندس حمد الحبسى، وهو أحد الخريجين الإماراتيين من قسم هندسة وعلوم الحاسوب فى الجامعة الأمريكية بإمارة رأس الخيمة، تمكن من تطوير نظام يمكنه الكشف المبكر عن الظروف التى قد تؤدى إلى حدوث الحرائق وإصدار تنبيه قبل اندلاع الحريق بدقائق قليلة، ما يُمًكّن الشخص من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادى الخطر وحماية الأنفس من أى ضرر أو خسارة.



ويَستخدم هذا النظام تقنية إنترنت الأشياء لجمع البيانات من خلال المستشعرات الموزعة فى المكان ويحللها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعى، ثم يُصدر تنبيهاً للمستخدم من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، ويمكنه أيضاً إرسال تنبيه إلى الجهات المختصة للتدخل فى حالات الطوارئ.