صورة توك توك بجوار برج إيفل تثير الجدل على السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرًا صورة شاب مصرى نشر صور له بجوار توك توك أمام برجل إيفل أحد أهم المعالم السياحية فى مدينة باريس بفرنسا، وأثارت الصورة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشرت حالة من السخرية، وكتب الكثير متعجبين من وصول التوك توك إلى أهم أحد المعالم السياحية فى العالم.





الصورة التى انتشرت مؤخرًا، تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل، ورجح البعض أن تكون هذه الصورة مركبة وغير حقيقة، نظرًا لاستحالة وصول مركبة التوك توك إلى برجل إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس. الصورة حقيقية المدهش فى الأمر انه خلال الساعات القليلة الماضية، نشر بعض رواد السوشيال ميديا خاصة فيسبوك الصورة معلقين عليها، إنها حقيقة وليست معدلة بأحدى برامج تعديل الصور، حيث نشر أحد الأشخاص عبر صفحته على فيسبوك الصورة الشهيرة، معلقًا:"مصادر: صورة المصرى فى باريس بالتوك توك ليست فوتشوب". وانهالت التعليقات على هذا المنشور والتى غلبت عليها الفكاهة والسخرية والاندهاش، حيث علق أحدهم قائلًا:"بيحمل أخر شارع ايفل"، وقال أخر: "باريس البلد ولا المحطة"، وجاءت عشرات التعليقات على المنشور بهذه الطريقة، ورجح متابعين آخرين إن الصورة معدلة بالفوتوشوب وغير حقيقة.

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