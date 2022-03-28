مفاجأة للمستخدمين.. انستجرام يجرى تحديثات قريبًا

جدة - نرمين السيد - ويستعد التطبيق لطرح ميزة جديدة قريبًا للمستخدمين وهى طريقة مختلفة للرد على القصص التى ينشرها الأصدقاء.
الرد على القصص برسائل صوتية
ويعمل حاليًا التطبيق على أمكانية السماح للأشخاص بأرسال رسائل صوتية للرد على القصص المنشورة لدى الأصدقاء، وفقًا للمطور أليساندرو بالوزى.
ويذكر أن التطبيق يعكف حاليًا على إجراء هذه التحديثات لطرحها لمستخدميه فى القريب العاجل.
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