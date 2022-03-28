ببطارية وشاشة كبيرة.. أبرز مواصفات هاتف شاومى الجديد Poco X4 Pro 5G

جدة - نرمين السيد - ولم تتوقف مزايا الهاتف عند ذلك بل يأتى "Poco X4 Pro 5G" بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.67 بوصة، وجودة + Full HD ، مع معدل 120 هرتز فى الثانية، مع شهادة IPX2 لمقاومة الماء والغبار.

ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل فيما يحتوى الإصدار العالمى على كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.

ويقترن الهاتف ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 64 و 128 جيجابايت، بالإضافة إلى تمتعه ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 500 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.

ويتوفر شاومى Poco X4 Pro 5G ، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار أى ما يعادل 4 آلاف و 500 جنيه مصر لأصغر نسخة، وألوان الأسود والأزرق والأصفر.