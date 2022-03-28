بريطانية يسكن العصفور شعرها 84 يوما

جدة - نرمين السيد - وعشش ذلك العصفور فى شعرالبريطانية التى تدعى هانا بورن تيلور، لمدة 84 يوما تقريبا، وفقا لما جاء فى لموقع صحيفة "نيويورك بوست".

قالت هانا بورن تيلور، المصورة وكاتبة الإعلانات لصحيفة The Guardian هذا الأسبوع : "كل يوم، كان يصنع" أعشاشًا صغيرة فى شعرى، على أخدود الترقوة، مما جعلنى أشعر بالرهبة".

وتابعت مشيرة إلى أنه كان يضع نفسه تحت ستارة من الشعر ويجمع خصلات منفردة بمنقاره، ونحتها في دائرة من الأقفال المنسوجة، على شكل عش صغير، ثم استقر فى الداخل، كان يبدأ من جديد كل يوم.

وبدأت تحكى قصة العصفور التى ترجع إلى فترة انتقالها مع زوجها الذى يدعى "روبن" إلى غانا عام 2013 بعد توليه وظيفة هناك، لكنها لم تكن قادرة على العمل بسبب قيود التأشيرة وكان لديها القليل من الأصدقاء أو الجيران. قالت: "تُركتُ معزولة، بالحنين إلى الوطن وفقدان الهدف".

وأضافت بورن تيلور: "بعد عاصفة رعدية شديدة السوء (سبتمبر 2018)، وجدت طائرا صغيرا، عصفور برونزى مجنح، بالكاد يبلغ من العمر شهرا، على الأرض.. تم التخلى عنه من قبل قطيعه، كانت عيناه مغمضتين بشدة وكان يرتجف، وكان أصغر من أن يعيش بمفرده.. ولقد كان بحجم إصبعى الصغير، مع ريش بلون بسكويت الشاى، وعيون محببة ومنقار صغير مثل قلم رصاص".

وتابعت أنه فى اليوم التالى، استيقظ وفمه مفتوحا وكان يصرخ من الجوع، وقالت بورن تيلور: "لقد أطعمته النمل الأبيض حتى زقزق إلى الوراء وتسلق يدى، حتى رأسى يلملم الشعر حوله ثم نام، كنت والدته لمدة 84 يوما".

وفى النهاية نما العصفور بالقوة الكافية بحلول نهاية العام للانضمام إلى قطيعه.