جورجينا تتخلى عن رونالدو (صور)

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جورجينا فى عطلة نهاية الأسبوع
وظهرت جورجينا فى الصور وهى بصحبة أبنائها أثناء عطلة نهاية الأسبوع دون وجود رونالدو، وكانوا يمارسون بعض الأنشطة التى منها السباحة وكرة القدم وعمل الأشكال الفنية.
وعلقت جورجينا وقالت: "عطلة نهاية الأسبوع المثالية مع أكثر ما أحبه فى العالم ..فقط أفتقد أبى".
كريستيانو رونالدو
يذكر أن رونالدو يتواجد خلال تلك الفترة مع منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة حاسمة ضد مقدونيا الشمالية غد الثلاثاء، بنهائى الملحق الأوروبى المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، على ملعب "الدراجاو".
وثائقى يحكى تجربتها مع العالمية
وأعلنت إحدى المنصات الشهيرة طرحها قريبا مسلسل بعنوان "أنا جورجينا"، وهو وثائقى عن حياة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد.
ولدت جورجينا فى مدينة تسمى جاكا، تقع فى إسبانيا، ثم انتقلت لاحقا إلى لندن حتى تتمكن من دراسة اللغة الإنجليزية بعمق والحصول على تدريب فى الرقص، إلى أن تعرفت على كريستيانو، وتحولت حياتها إلى العالمية.
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