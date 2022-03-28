مواصفات وسعر هاتف Galaxy S22

جدة - نرمين السيد - هاتف Galaxy S22

وأشارت الشركة إلى أن هاتف Galaxy S22 يعد واحدا من الأجهزة المزودة بإمكانيات قوية وتصميمات مميزة تجعله أفضل هواتف أندرويد التى يمكن شرائها للعام الجارى.

ويأتى هاتف سامسونج Galaxy S22، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.1 بوصة، مميزة بسطوع يصل إلى 982 شمعة فى المتر المربع.

مواصفات Galaxy S22

ويُطرح الهاتف بتصميم زجاجى مزدوجا ممتازا محميا بواسطة زجاج Gorilla Victus + على كلا الطرفين وإطار من الألومنيوم فى المنتصف، كما أن الهاتف مقاوما للماء والغبار وفقا لمعيار IP-68 ويحتوى على مجموعة مكبرات صوت مزدوجة تعمل بتقنية Dolby Atmos.

وبسبب إمكانياته يقدم الهاتف أداءً رائعا مع المهام الثقيلة التي يمكن للهاتف القيام بها مثل تشغيل الألعاب الحديثة لفترات طويلة.

كاميرات Galaxy S22

وزودت سامسونج هاتف Galaxy S22، بقدارات تصويرية فائقة، من خلال نظام كاميرا ثلاثي العدسات، الكاميرا رئيسية منه تأتى بدقة 50 ميجابيكسل متصلة بأداة التقاط فائقة السرعة بدقة 12 ميجابيكسل ووحدة تليفوتوغرافى بدقة 10 ميجابيكسل مع تقريب بصرى 3x، تمنحك المستشعرات الثلاثة القدرة التقاط لقطات رائعة فى ضوء النهار، مع أداء تسجيل الفيديو على المستشعرات الثلاثة رائعا أيضًا حتى فى الإضاءة المنخفضة بدقة تصل إلى 8K للمستشعر الرئيسى.

بطارية وسعر Galaxy S22

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ قوتها 3700 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، بالإضافة إلى احتوائه على بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت.

ويتوفرهاتف سامسونج Galaxy S22، بسعر يبدأ من 800 دولار أى ما يعادل 14 ألفا و800 جنيه مصرى.