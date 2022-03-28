أول تطبيق إلكترونى فى مصر لدعم أصحاب المشاكل الحركية (فيديو)

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وبسنت الحسينى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أول تطبيق إلكترونى فى مصر لدعم أصحاب المشاكل الحركية".
هذا التطبيق يساعد فى تقديم معلومات عن الإتاحة، تشمل أماكن المستلزمات الطبية والمراكز والمؤسسات والأماكن المجهزة لهم، وكان الطالب محمد محمد إبراهيم هو صاحب الفكرة، إذ أنه مصاب بمرض ضمور العضلات، إيمانا بدوره فى مساعدة كل أصحاب المشكلات الحركية، وكان معه مجموعة من الشباب الصاعد الذى آمن بفكرته وقدموا كل الدعم والمجهود لهدف واحد فقط وهو خدمة هذه الفئة.
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