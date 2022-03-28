واتساب يطرح ميزة جديدة للملفات كبيرة الحجم

جدة - نرمين السيد - ويحرص التطبيق على وضع تلك الميزة تحت الاختبار فى الوقت الحالى ضمن إصدار تجريبى من المقرر طرحه لبعض المستخدمين.

ويسمح واتساب لمستخدميه عبر هواتف أيفون، بإمكانية إرسال ملفات كبيرة الحجم تصل إلى 2 جيجابايت، الأمر الذى يعتبر تطورا كبيرا بالنسبة للتطبيق.

ويساعد التطبيق مستخدميه في الوقت الحالي بمشاركة ملفات الوسائط من الصور والفيديو بسعة تصل إلى 100 ميجابايت فقط، وهى مشكلة مثلت عائقا كبيرا لإرسال ومشاركة البيانات عبر التطبيق، وفقا لموقع "WABetaInfo".

ولكن الميزة الجديدة تعد واحدة من المزايا التى يخطط لها التطبيق لطرحها للمستخدمين فى المستقبل للهواتف التى تعمل بنظام أندرويد أو أيفون.