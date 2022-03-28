أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: ابدأ يومك معانا بأحلى صباح

جدة - نرمين السيد - وشوق الإعلامى أحمد يونس متابعيه عبر "تويتر" لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" وقال: "ابدأ يومك معانا بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء حلقة اليوم وقالوا: "أفضل مذيع راديو"، "أجمد مذيع يعمل عظمة"، "ببدأ يومى كله بسعادة بس لما أسعمه".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.