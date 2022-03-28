أسباب تنحى رئيس استوديو أمازون جيمز عن منصبه

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الأمريكية، إن رئيس أمازون جيمز يتنحى عن منصبه، للتركيز على حياته الشخصية والأسرية. ولفتت بلومبرج، فى تقرير لها، إن فرازينى ساهم فى قيادة قسم الألعاب فى أمازون منذ عام 2009، كما لعب دورًا فى بناء استوديو ألعاب الشركة.

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