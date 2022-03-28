16 معلومة لا تعرفها عن أول حفل أوسكار فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وخلال السطور التالية نعرض لكم أهم المعلومات عن أول حفل أوسكار فى التاريخ لم يحضره سوى 270 ضيفًا وبلغت تكلفة التذكرة 5 دولارات فقط واستمر لمدة ربع ساعة. تم تكريم أفلام عرضت بين عامى 1927 و1928. فاز النجم دوجلاس فيربانكس، بادواره فى فيلمى "روبن هود" و "لص بغداد". فاز فرانك بورزاج بجائزة أفضل مخرج عن فيلم درامى عن فيلمه 7th Heaven عام 1927ز فاز لويس مايلستون بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه الكوميدى "فارسان عربيان" عام 1927. فاز فيلم Wings بجائزة أفضل فيلم والذى أخرجه ويليام أ. ويلمان وبطولة كلارا باو. حصل تشارلى شابلن على جائزة فخرية عن فيلمه "السيرك" عام 1928. فاز جوزيف فارنام بجائزة الأوسكار الأولى والوحيدة لكتابة العنوان. فازت جانيت جاينور بالجائزة الأولى لأفضل ممثلة عن أدائها فى 3 أفلام. حصل إميل جانينج على جائزة أفضل ممثل ولا يزال الممثل الألمانى الوحيد فى التاريخ الذى فاز بهذه الجائزة. فاز ويليام كاميرون مينزيس بجائزة الإخراج الفنى عن فيلمه "الحمامة" عام 1927. فاز ويليام بجائزة الإخراج الفنى عن فيلمه "العاصفة". فاز تشارلز روشير بجائزة أحسن تصوير سينمائى عن عمله فى فيلم "شروق الشمس". فاز كارل ستروس بجائزة التصوير السينمائى عن فيلم Sunrise. حصل روى بوميروى على أول وآخر جائزة مؤثرات هندسية عن عمله فى فيلم "أجنحة" عام 1927. فاز بن هيشت بجائزة الكتابة عن فيلم "العالم السفلى" عام 1927.

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