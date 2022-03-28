مركبة شحن فضائية صينية تغادر الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن "تيانتشو-2" غادرت الوحدة الأساسية لمحطة "تيانقونغ" الفضائية بعد استكمال جميع المهام المحددة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

ووفقا لوكالة الفضاء الصينية، فقد نفذت "تيانتشو-2" سلسلة اختبارات التطبيق الموسع خلال عملها فى المدار، مؤكدة أن المركبة "فى حالة جيدة، وستدخل الغلاف الجوى للأرض فى الوقت المناسب تحت التحكم الأرضى".

وتعد "تيانتشو-2" أول مركبة شحن يتم إرسالها إلى الفضاء فى إطار مرحلة التحقق من التكنولوجيا الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية، وكان تم إطلاق المركبة التى تحمل 6.8 طن من الإمدادات إلى محطة الفضاء من مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوبى البلاد فى 29 مايو الماضى.

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