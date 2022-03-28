توقعات الأبراج اليوم الإثنين 28 مارس 2022: نجاح فى العمل وتراجع عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج لليوم الإثنين



الحمل

على المستوى المهنى، تنفتح أمامك آفاق جديدة، وتبدأ فى تحقيق إنجازاتك، أما على المستوى العاطفى، فأنت تتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة لديك.



الثور

مهنيًا، أطرح أفكارك بسهولة فلن تواجه معارضة من أحد، عاطفيًا، أنت قادر على معالجة المشكلات العاطفية مع الشريك بهدوء ويسر.

الجوزاء

تخوض على المستوى المهنى تجارب جديدة وتجد فرصًا ومشاريع حديثة، وعلى المستوى العاطفى تبدأ علاقة جديدة مع شخص يثير إعجابك.



السرطان

تستفيد من الفرص المتاحة أمامك فى العمل، وعاطفيًا، تعامل الشريك بود لتمتعه بصفات مميزة.



الأسد

قد تواجه صعوبات فى العمل، أما على المستوى العاطفى تجمعك صدفة مع شخص يدخل قلبك.

العذراء

على المستوى المهنى، تقوم بعمل يضر ربحًا كبيرًا لك، وعاطفيًا، لا تكن متسرعًا مع الشريك، حتى لا يحدث خلاف بينكم.



الميزان

مهنيًا، يوم جيد وهادىء فى العمل، عاطفيًا، لا تدع شريك يضعك أمام الأمر الواقع، تيقظ للأمور.



العقرب

على المستوى المهنى تواجه خلافات فى العمل، عاطفيًا، قد تجد نفسك فى أزمة شديدة مع الشريك.



القوس

تقدم أفكار جديدة فى عملك على المستوى المهنى، وعلى المستوى العاطفى، هناك شيء من الغموض فى حياتك العاطفية.



الجدى

مهنيًا، تخوض مشاريع جديدة فى العمل، عاطفيًا، تواجه نوعًا من التردد فى علاقة مع الشريك.



الدلو

مهنيًا، الحظ حليفك، أعتمد على مهاراتك وسوف تربح ، على المستوى العاطفى، أعطى بعض الثقة لشريكك العاطفى فهو يستحقها.



الحوت

على المستوى المهنى، ليس لديك رغبة فى العمل، عاطفيًا، حاول التفاهم مع شريكك العاطفى فهو يحتاج لذلك.