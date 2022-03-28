دراسة تحذر من المواد البلاستيكية الدقيقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح فريق من العلماء الهولنديين -فى البحث الذى نُشر فى عدد مارس من المجلة العلمية البيئية الدولية- أن الجزيئات البلاستيكية فى الحياة اليومية، مثل زجاجات المياه وأكياس البقالة ولعب الأطفال وأدوات المائدة التى تُستخدم لمرة واحدة- يمكن أن ينتهى بها المطاف فى مجرى الدم بمستويات يمكن اكتشافها.

وقال العلماء إن مواد البولى إيثيلين تيريفثاليت (PET)، والبولى إيثيلين، وبوليمرات الستايرين، كانت أكثر أنواع البلاستيك شيوعًا الموجودة فى عينات الدم، تليها البولى ميثيل ميثاكريلات، وتم تحليل مادة البولى بروبيلين أيضًا، ولكن التركيزات كانت منخفضة جدًا لإجراء قياس دقيق.

وأشار العلماء إلى أن مادة البولى إيثيلين تيرفثالات تُوجد بشكل شائع فى زجاجات الصودا والمياه والحاويات، وتوجد مادة البولى إيثيلين فى زجاجات الحليب والمنظفات المنزلية وأكياس البقالة والقبعات ولعب الأطفال المبثوقة بالنفخ، بينما توجد مادة بوليمرات الستايرين فى أدوات المائدة التى تُستخدم لمرة واحدة والنماذج البلاستيكية وعلب الأقراص المضغوطة والأقراص المدمجة (DVD).

وقالت "هيذر ليزلى" عالمة السموم البيئية الأستاذ فى جامعة "أمستردام" فى هولندا: "لقد أثبتنا الآن أن مجرى الدم لدينا يحتوى على البلاستيك".