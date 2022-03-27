أحمى طفلك من مخاطر الإنترنت فى 3 خطوات

جدة - نرمين السيد - أصبح الإنترنت حاليًا من أساسيات الحياة، يستخدمه الجميع، شباب وكبار السن وحتى الأطفال، ولكن يكمن خطره فى الأطفال، الذين يحتاجون لرقيب لحمايتهم من المخاطر المتعددة لاستخدام الإنترنت.





3 خطوات لحماية أطفالك من مخاطر استخدام الإنترنت: أولًا، عليك مراقبة الجهاز الذى يستخدمه طفلك لتصفح الإنترنت، وتفتيشه جيدًا ومعرفة كافة المواقع الذى قام بالولوج إليها، والصفحات التى دخل عليها. ثانيًا، التحدث كثيرًا مع طفلك وتقديم النصائح له، للبعد عن تصفح المحتوى العنيف وغير الملائم والمحتوى الذى يضر بالطفل بشكل عام. ثالثًا، عليك أن تضع الأجهزة الإلكترونية الموجود بالمنزل فى مكان محدد وغير معروف لطفلك، لتحكم السيطرة على مدى استخدامه للأجهزة وتصفح الإنترنت.

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