رمضان جانا.. 5 طرق سهلة لتزيين منزلك مع قدوم الشهر الكريم

5 طرق لتزيين المنزل فى رمضان:
أولًا، تخلوا عن المفارش المعتادة للسفرة والطاولة، واستبدلوها بمفارش خيامية عليه رسومات مرتبطة بالشهر الكريم بها شخصيات كرتونية "كبكار وبوجى وطمطم وغيرهم"، فهذا يضفى جمالًا عليها.
ثانيًا، علقوا لوحات وصور مزينة بالحروف والكلمات العربية، على الحوائط والجدران وفى كل مكان داخل المنزل.
ثالثًا، خصصوا مكان معين داخل المنزل للصلاة وقرأت القرآن، والتسبيح، فهذا سيكون أمر إيجابى للغاية خلال الشهر الكريم.
رابعًا، علقوا فوانيس رمضان فى مكان ظاهر بالمنزل ويفضل الفوانيس النحاسية بألوانها المختلفة، التى ترتبط فى أذهاننا بقدوم شهر رمضان.
خامسًا، غطوا أوعية تقديم الطعام وخاصة الطبق الذى يوضع فيه الخبز بفراشة خيامية، وكذلك الزجاجات والأكواب، مما يعطى مظهر جمالى ويعبر عن أجواء الشهر الكريم.
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