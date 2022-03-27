ملياردير أمريكى يروج لإنشاء منصة تواصل بديلًا لتويتر

جدة - نرمين السيد - المنصة بديلًا لتويتر

وقال ماسك إنه يفكر أن تحل المنصة الجديدة كبديلًا لتويتر، حيث بدأ للترويج لفكرته مؤخرًا.

يذكر أن إيلون ماسك هو أغنى رجل فى العالم، حيث قدرت ثروته ب 260 مليار دولار.