مركبة فضائية صينية تنفصل عن وحدتها الأساسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن "تيانتشو-2" غادرت الوحدة الأساسية لمحطة "تيانقونج" الفضائية فى الساعة 3:59 مساء بتوقيت بكين، بعد استكمال جميع المهام المحددة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (شينجوا) الصينية.

ووفقا لوكالة الفضاء الصينية، فقد نفذت "تيانتشو-2" سلسلة اختبارات التطبيق الموسع خلال عملها فى المدار، مؤكدة أن المركبة "فى حالة جيدة، وستدخل الغلاف الجوي للأرض فى الوقت المناسب تحت التحكم الأرضى". وتعد "تيانتشو-2" أول مركبة شحن يتم إرسالها إلى الفضاء فى إطار مرحلة التحقق من التكنولوجيا الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية، وكان تم إطلاق المركبة التى تحمل 6.8 طن من الإمدادات إلى محطة الفضاء من مركز "ونتشانج" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوبى البلاد فى 29 مايو الماضى.