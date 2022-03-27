خسارة كبيرة لمشروع استكشاف المريخ.. بسبب أوكرانيا

وذكرت صحيفة "أيكونوميك تايمز" اليوم، الأحد، نقلا عن تصريحات لمدير وكالة الفضاء الأوروبية "أننا بحاجة لفك التشابك فى التعاون مع روسيا حول برامج الفضاء فى الوقت الراهن، وهى مسالة معقدة للغاية بل وأنها مؤلمة"، وذلك لتاثيرها السلبى على مهمة "إكسومارس" التى كان من المقرر إطلاقها من بايكونور بكازاخستان على صاروخ روسى والهبوط على سطح المريخ بعد ثمانية أشهر باستخدام معدات روسية، ولم يكن لدى المسبار سوى وقت محدود للانطلاق إلى الكوكب الأحمر هذا العام بسبب محاذاة الكواكب.
وأضاف أنه توقف المهمة سيؤدى إلى تأجيلها إلى عام 2026 حيث تكون الظروف مواتية لإطلاق المهمة.
تأتى تصريحات مدير الوكالة الأوروبية عقب اجتماع المجلس الحاكم للوكالة الأوروبية نهاية الأسبوع الماضى واتخاذ قرار بتكليف أشباخر بوقف المهمة موقتا لحين اجراء دراسة سريعة لبحث البدائل المتاحة للقيام بالمهمة الفضائية للكوكب الاحمر فى موعدها.
وبناء على تقييم أولى للآثار التقنية والبرامجية لللأنشطة الفضائية المتاثرة بالصراع الأوكرانى الروسى، فقد أعلن أشباخر أن مجلس وكالة الفضاء الأوروبية سيعقد اجتماعا فى الأسابيع القادمة بين الدول الأعضاء لتقديم المقترحات المتاحة للقيام بالمهمة .. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قد أعلن تجميد التعامل مع 95 كيانا روسيا تقدم تمويلا بقيمة 96 مليار يورو موجه للأبحاث بالإضافة إلى وقف التوصل إلى عقود جديدة ويشمل القرار أى برامج بحثية تتم فى المانيا أو بريطانيا أو فرنسا.
أما فى الولايات المتحدة، فإن معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن وقف التعاملات مع الجامعات البحثية فى موسكو بالإضافة إلى وقف قبول طلاب جدد من روسيا.
يذكر أن "أكسومارس" هو مشروع كبير قيد التطوير من قبل "وكالة الفضاء الأوروبية "( إيسا ) مع مشاركة من قبل وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس يهدف إلى البحث عن إمكانية نشؤ الحياة فى ماضى أو حاضر المريخ عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطت صاروخين من نوع بروتون الروسى الصنع.
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