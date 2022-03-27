رحلات لذوى القدرات الخاصة بصريا للاستمتاع بالطبيعة فى العراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامى محمد الشاذلى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "رحلات لذوى القدرات الخاصة بصريا للاستمتاع بالطبيعة فى العراق".





ويستفيد من هذه الرحلات بعض الأكراد العراقين المعاقين بصريًا، حيث يصعدون ممسكين جميعا بحبل واحد، ويتحلق حولهم متطوعون ذوو خبرة فى رحلات يجرى تنظيمها لمساعدتهم بتجربة مثيرة فى الهواء الطلق.

وأثناء الصعود ببطء أو حتى وهم فى منطقة السهول قبل صعود الجبل، قال كثيرون منهم، إن هذه المجموعة تتيح لهم فرصة الاندماج مع المجتمع.

وقال أحدهم، ويدعى أسامة خليفة، إنهم كانوا محبوسين بين 4 جدران ولم يكن هناك أى مكان يلتقى فيهم معاقين بصريا، لكن أصبح هناك الآن مدن وقرى يتجمعون فيها ويشاركون فى هذه الرحلات القصيرة فى الجبال، وهذا هو السبب فى أنهم أصبحوا مندمجين ويشعرون بأنهم يعيشون دون معاناة من التمييز.

ويقول منظمون إن مهنتهم هى توفير أماكن وأنشطة أمنة يستمتع بها ذوو الإعاقة، ومنذ انطلاق هذه الرحلات في عام 2019، وشارك فيها حوالى 1000 شخص من ذوى الإعاقات المختلفة بواقع واحدة على الأقل من 30 رحلة للتنزه بالقرب من مدينة السليمانية فى كردستان العراق.