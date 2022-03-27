بسعر رخيص.. أبرز مواصفات هاتف فيفو الجديد «iQOO U5x»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف فيفو الجديد "iQOO U5x" بشاشة عالية الدقة حيث تأتى من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض Full-HD +، وتبلغ دقتها 1080 × 2408 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا أمامية للتصوير السيلفى تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل، واللوحة الخلفية للهاتف الذكى، التى تحتوى على نمط شبكى ثلاثى الأبعاد، وتضم جزيرة بها كاميرتان، كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل وماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويقترن "iQOO U5x" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة من نوع UFS 2.2، تبلغ سعتها 128 جيجابايت، كما يحتوى على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ويُطرح الهاتف بسعر يبلغ 140 دولار، أى ما يعادل 2500 جنيه مصرى، كما يأتى بتصميم مشابه لهاتف iQOO U5 الذى أعلنت عنه الشركة فى ديسمبر الماضى.