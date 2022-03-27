كالعادة.. أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر، وقال: "# عمارة الحاج رمضان بتقرب.. التريند الأول فى مصر على تويتر .. انتظروا موسم جديد من برنامج عمارة الحاج رمضان طوال شهر رمضان الكريم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ابدأ يومك مع يونس"، "رقم واحد كالعادة"، "ملك الراديو"، "رقم واحد للأبد".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.