«ناشيونال جيوجرافيك» تصور فيلما وثائقيا عن هرم سيلا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة، إن شركة "وندفيل فيلم" البريطانية قامت بتصوير فيلم وثائقي عن هرم سيلا بالفيوم، ضمن الموسم الرابع من سلسلة الأفلام الوثائقية "كنوز مصر المفقودة" لصالح قناة "ناشيونال جيوجرافيك".





وصرح بأن التصوير على مدى يومى الخميس والسبت واستمر حتى الرابعة عصر اليوم، وأشرف على التصوير هالة عبد الحميد، ونورا حمدى مفتشتى الآثار بالفيوم، ومحمد أمين عبد الحميد أخصائى الترميم، وأشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات فى منطقة آثار الفيوم، ورشا الحداد مفتشة الآثار. وأضاف الشورة أن هرم سيلا يقع على الحافة الشرقية للفيوم، واكتشفه المهندس الأثرى بورخارد وهو يختلف فى تصميمه عن الأهرامات التقليدية، وبنى فوق أحد المرتفعات الصحراوية المعروفة بجبل الروس خارج نطاق الوادي، موضحا أن هذا الهرم مبنى من الحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعه 12 مترا وطول قاعدته 30 مترا، ويشبه فى تصميمه مجموعة من الاهرامات صغيرة الحجم منتشرة فس مصر. وأشار إلى الكشف عن لوحة من الحجر الجيرى تحملان اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة فى شرق الهرم.

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