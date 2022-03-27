على جمعة ينصح باتباع هذه الأمور فى رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - دعا الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بالنواب، الناس لعمل حملة للنظافة فى رمضان، والاهتمام بيوم اليتيم واليوم العالمى للتوحد.





وأوضح جمعة، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أنه يجب الاهتمام بهذه العبادات وأفعال الخير فى رمضان، وليس فقط العبادات الذاتية القاصرة على الفرد. وقال إنه هماك يوم عالمى لليتيم فى شهر أبريل وسيكون فى رمضان، لكن يجب العمل على إحيائه إلى جانب الاهتمام بالأطفال المصابين بالتوحد وغيرها من أعمال الخير فى رمضان.

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