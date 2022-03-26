رحلة الأحلام.. تعرف على الطائرة الناقلة لبعثة المنتخب الوطنى للسنغال

جدة - نرمين السيد - تسير الشركة الوطنية "مصر للطيران" رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولى، غدا الأحد، متجهة مباشرة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، وذلك لنقل بعثة منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالى فى مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.







قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه بناء على توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، فقد تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطنى الأول إلى السنغال بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة بإسم "طائرة الأحلام"، والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed، وذلك لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطنى وجهازه الفنى لتحقيق حلم الوصول للمونديال.

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