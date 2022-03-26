3 تطبيقات لهاتفك لا غناء عنها فى رمضان.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - فهناك عدة تطبيقات للهواتف الذكية تكون مناسبة للغاية فى الشهر الكريم.
تطبيقات شهر رمضان
أحد هذه التطبيقات "تطبيق القرآن الكريم"، وهو تطبيق يحتوى على المصحف كاملًا بجميع السور، ويعد مناسبًا لنظام تشغيل آندرويد وأيضًا هناك نسخة منه تصلح لمتصفح الويب.
تطبيق "مسلم"، هو تطبيق تقوم بتنزيله على هاتفك ليساعدك على معرفة مواقيت الآذان والصلاة طبقًا للمنطقة التى تقطن بها، كما يوفر التطبيق تلاوات قرآنية عديدة، كما يمكن من معرفة إتجاه القبلة فى أى مكان.
تطبيق آخر وهو تطبيق "التسبيح"، فهو من التطبيقات التى لا غنى عنها فى شهر رمضان، حيث يحتوى على عداد رقمى لحساب التسبيحات طوال شهر رمضان، كما أنه يذكرك بالتسبيح بعد كل صلاة.
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