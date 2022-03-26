مصر تشارك فى ساعة الأرض لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن ساعة الأرض هو حدث بيئى عالمى يعد كحافز لترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال تقل حجم الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية التى يواجها العالم خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وشاركت فى الاحتفال بساعة الأرض عدة دول كأستراليا واليابان والصين وكوريا ونيوزلاندا وسنغافورة وأندونسيا وعدة دول أخرى. حيث قامت الدول المشاركة فى حفل ساعة الأرض بأطفاء أنوار أبرز معالمها السياحية والأثرية وكذلك الأجهزة الالكترونية فى تمام الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف حسب التوقيت المحلى لكل دولة. وتشارك مصر فى هذا الحدث أيضًا حيث تقوم عدة محافظات مصرية كالقاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان بأطفاء أنوار عددًا من المبانى والمصالح الحكومية والمعالم السياحية والهيئات والمشآت التابعة لهم، وذلك تعبيرًا عن المشاركة فى الحدث العالمى ترشيدًا للطاقة وحفاظًا على البيئة ومواجهة الاحتباس الحرارى، وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.

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